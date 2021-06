«Dramatischer Anstieg» - Speiseröhre verätzt – Elias* wegen Knopfbatterie notoperiert

Elias ist kein Einzelfall. Im Lockdown seien die Fallzahlen von Kindern, die Batterien verschlucken «dramatisch gestiegen», so eine italienische Studie . Auch Kinderärzte aus anderen Ländern berichten von einer spürbaren Zunahme.

Von diesem Fall berichtet das Universitätskinderspital beider Basel auf seinem Blog anlässlich des Welt-Knopfbatterie-Tags, der am 12. Juni begangen wurde.

In der Schweiz haben sich nun Kinderärzte zusammengetan, um vor den Gefahren zu warnen.

Auf einmal wollte Elias* nichts mehr essen. Die Eltern brachten den zehnmonatigen Säugling sofort ins Kinderspital in den Notfall, als sie merkten, dass er gar nichts mehr schluckt. Auf dem Röntgenbild wird ein Fremdkörper in Elias’ Speiseröhre ersichtlich. Es folgt eine Notoperation unter Vollnarkose. Entfernt wird eine Knopfbatterie. Wie sich später herausstellt, hat Elias diese irgendwie aus einer Fernbedienung entnehmen können.

Die Batterie hat in Elias’ Speiseröhre eine chemische Reaktion in Gang gesetzt und sie stark verätzt. Doch er hatte Glück. Dank der schnellen Vorstellung im Spital und sofortigen professionellen Versorgung bleibt für ihn der Zwischenfall ohne schwere Folgen.

Von diesem Fall berichtet das Universitätskinderspital beider Basel auf seinem Blog anlässlich des Welt-Knopfbatterie-Tags, der am 12. Juni begangen wurde. Elias ist kein Einzelfall. Im Lockdown seien die Fallzahlen von Kindern, die Batterien verschlucken «dramatisch gestiegen», so eine italienische Studie. Auch Kinderärzte aus anderen Ländern berichten von einer spürbaren Zunahme. In der Schweiz haben sich deshalb nun Kinderärzte zu einer Arbeitsgruppe zusammengetan. Gemeinsam wollen sie vor den Gefahren warnen.