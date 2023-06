Spektakel in London – erste Geburtstagsparade für König Charles

Auch Charles' Ehefrau Queen Camilla sowie weitere Mitglieder der Royal Family nehmen am Spektakel teil, das live im Fernsehen übertragen wird.

Sechs Wochen nach der Krönung von König Charles III. erlebt London die nächste grosse Militärparade. Etwa 1400 Soldatinnen und Soldaten sowie 200 Pferde marschieren am Samstag zur Parade «Trooping the Colour» auf. Mit der Schau wird traditionell der offizielle Geburtstag des britischen Monarchen gefeiert. Charles nimmt das erste Mal als König das Truppenaufgebot ab. Traditionell verleiht der König anlässlich seines offiziellen Geburtstags auch verdienstbar gemachte Menschen royale Ehrentitel.

Im Vorjahr bildete die Parade den Auftakt zu den Feierlichkeiten des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. und fand deshalb ausnahmsweise an einem Donnerstag statt. Charles vertrat damals als Thronfolger seine gesundheitlich angeschlagene Mutter, die am 8. September 2022 starb.

Trotzen die Soldaten der Hitze?

Charles wird bei dem Ereignis selbst reiten. Es ist das erste Mal seit 1986, dass ein britisches Staatsoberhaupt bei «Trooping the Colour» auf einem Pferd sitzt. Der König zieht dafür mit einer Parade vom Buckingham-Palast über die Prachtstrasse The Mall zum Paradeplatz Horse Guards Parade. Auch Charles' Ehefrau Queen Camilla sowie weitere Mitglieder der Royal Family nehmen am Spektakel teil, das live im Fernsehen übertragen wird.