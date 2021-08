Wetterphänomen : Spektakuläre Halo-Ringe zieren den Himmel in der Schweiz

Mehrere News-Scouts haben am Dienstag eine Halo-Erscheinung festgehalten – ein Phänomen, für das es Eiskristalle in der Luft braucht. Wie kann das aber in einer Woche passieren, in der es 30 Grad warm wird?