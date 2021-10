Faszinierende Phänomen – Spektakuläre Kraterlandschaft in den Wolken über dem Berner Oberland

So sah der Himmel am Freitagmorgen über Thun aus.

Was für ein Erwachen im Berner Oberland! Auf Facebook zeigen am Freitagmorgen zahlreiche Userinnen und User das Spektakel, das sich ihnen am Himmel bot. Eine regelrechte Kraterlandschaft, getaucht in alle Rot- und Orangetöne, die das Farbspektrum zu bieten hat.