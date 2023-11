Spektakuläre Polarlichter über der Schweiz zu sehen

Die Polarlichter vom Seetalhorn 2‘870 m.ü.M. in Grächen VS fotografiert. Das Spektakel wurde gegen 18.40 Uhr beobachtet.

Nach einer stürmischen Nacht auf Sonntag, an der auf den Bergen und Jurahöhen sogar Orkanböen von bis zu 144 km/h gemessen wurden, gibt es nun einen guten Grund, nach draussen zu gehen und in den Himmel zu schauen: Über der Schweiz spielt sich derzeit ein Naturspektakel ab, wie man es nur selten zu sehen bekommt. Wie SRF Meteo berichtet, wurden kurz nach 18 Uhr Polarlichter gesichtet. Auch zahlreiche News-Scouts fotografierten ein rotes Schimmern am Himmel etwa im Eigenthal LU und in Grächen VS.