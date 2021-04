Claudia Hürtgen wurde am Sonntag abgeschossen, nachdem sie am Samstag bereits verunfallt war.

Es ist nur ein Surren zu hören, Mitten in der Wüste. Hinter dem Auto, dem «Odyssey21», ist eine grosse Staubwolke zu sehen. Der Elektro-Rennwagen führt seine Spur durch Sand und Geröll in Saudi-Arabien im Desert X Prix. Dieser gehört zur neuen Elektro-Rennserie Extreme E .

Es ist ein Rennen der Extreme in Al’Ula , einer Stadt mit 5000 Einwohnern, mitten in der Wüste. Fünf bis sechs Regentage gibt es hier pro Jahr. Wenn die Klimaerwärmung so fortschreitet, wird es noch weniger geben und das Leben in Al’Ula wird immer unmöglicher. Auch darauf will Extreme E aufmerksam machen.