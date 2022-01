Grossbritannien – Spektakulärer Fund – Forscher entdecken riesigen, 180 Millionen Jahre alten Seedrachen

Auf dem Grund des Rutland Stausees in Grossbritannien fanden die Arbeiter das komplette Fossil.

In Grossbritannien fanden Forschende das riesige Skelett eines Millionen Jahre alten Ichthyosauriers, eines «Seedrachen».

Die Dinosaurier-Experten sind, zu Recht, total aus dem Häuschen. «Der Kopf war so gross wie ich und ich bin 1,80 m. Ein gigantisches Biest», erzählt Finder Davis. Zehn Meter ist es lang und allein der Schädel wiegt eine Tonne. die Forschenden warteten bis August, um das komplette Skelett mit einem Traktor aus dem Stausee zu bergen, schreibt «Daily Mail» .

Delfinähnliche Körper

Die Experten gehen davon aus, dass es sich bei dem Fossil um einen Ichthyosaurier – ein fischartiges Wesen handelt, deren Körperform an Delfine erinnert. Die Spezies ist seit 90 Millionen Jahren ausgestorben. Dr. Dean Lomax ist Experte für die Spezies und sagt: «Trotz der vielen Ichthyosaurier-Fossilien-Funde in Grossbritannien, ist es bemerkenswert, dass dieses das grösste jemals gefundene Skelett in Grossbritannien ist.» Sollte es sich bei dem Fossil gar um eine neue Art handeln, könnte es nach seinem Finder, Joe Davis, benannt werden.