Russikon: Lastwagen mit gelagertem Leergut kippt auf Wiese

In Russikon ist am Mittwoch ein LKW mit gelagertem Leergut auf eine Wiese gekippt.

In Russikon ZH kam es am Mittwoch zu einem nicht alltäglichen Unfall. Kurz nach 14 Uhr hat ein 21-jähriger LKW-Fahrer die Kontrolle über den von ihm gelenkten 40-Tönner verloren. In der Folge kam das mit Büchsen und Glas beladene Sattelmotorfahrzeug von der Fahrbahn ab und kippte ins angrenzende Wiesland.



Der Fahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Die Madetswilerstrasse blieb während der Bergung für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt, wie BRK News berichtet.