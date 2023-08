Raubt eine Berner Höhle dem Hölloch den Spitzenplatz?

Durchgang durch gefärbtes Wasser bewiesen

Aus diesem Grund gehen Gruppen von Forschern immer wieder ins Innere der Höhlen, wo sie jeweils auch durch Hunderte Meter lange Siphons tauchen und sogar bisweilen biwakieren, um länger unten bleiben zu können. Kein Fall für Klaustrophobe: Um ins Innere des Bärenschachtes vorzustossen, ist längeres Abseilen zwischen tief im Berg liegenden Felsen nötig, die Gänge sind feucht und so eng, dass die Forscherinnen und Forscher kriechen müssen. Besonders Mutige tauchen jeweils auch durch Kanäle, ohne zu wissen, was am anderen Ende auf sie wartet. Doch das Ziel ist klar: «Den Zusammenschluss von der Siebenhengste-Hohgant-Höhle und dem Bärenschacht zu finden, wäre ein Highlight», so Siegenthaler, «wie es wohl nur einmal im Leben vorkommt.»