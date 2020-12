Auch gegen den Vater wird ermittelt, wie die Solothurner Staatsanwaltschaft sagt. Er ist jedoch nicht in Haft.

Die achtjährige Nathalie* begann im April in der Kinderpsychiatrie Baselland von jahrelanger sexueller Gewalt durch ihren Vater zu erzählen. Dabei soll die zuständige Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Hinweise gehabt und nicht gehandelt haben. Statt der Strafverfolgungsbehörden habe sie die Beiständin und den mutmasslichen Täter informiert. Sowohl gegen die Verantwortlichen bei der Kesb wie auch gegen den Vater laufen Strafverfahren, wie die Solothurner Staatsanwaltschaft auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt.

94’000 Franken reichen für ein Jahr

«Ich lebe am Existenzminimum und habe Anspruch auf die unentgeltliche Rechtspflege von der Kesb. Es wird allerdings nur das Minimum bezahlt, und das reicht in unserem Fall einfach nicht», so die Mutter. Die ganzen Anwalts- und Gerichtskosten könne sie sich nicht leisten. Das Geld vom Crowdfunding brauche sie deshalb dringend.