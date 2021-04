Die Krawalle vom vergangenen Freitag haben Spuren in der Stadt hinterlassen. Zahlreiche Scheiben werden in der Altstadt noch immer durch Spanholz-Platten ersetzt. Beim Antiquitätengeschäft Trudy & Vinz wurden gleich mehrere Scheiben durch die aufgebrachte Menge zertrümmert. Einige wurden mittlerweile durch Plexiglasscheiben ersetzt. Der Laden hat seine Türen bis zum 6. April geschlossen.

Beatrice Niedermann, Inhaberin von Trudy & Vinz, mache sich Sorgen, wenn sie an das kommende Wochenende denkt. Sie habe nun Angst vor noch mehr Krawallen, wie sie gegenüber dem «St. Galler Tagblatt» sagt. Zudem sei es schmerzhaft, dass nun zum zweiten Mal in Folge das Ostergeschäft ausfalle. Noch immer würde sie Scherben im Laden auffinden und habe sich für die Reinigung einen Industriestaubsauger besorgt. Am liebsten würde sie den Aufwand den Verantwortlichen übergeben. Dann würden sie sehen, dass es nicht so «geil» sei.