Spendenaktion für Tyre Nichols erreicht über 1 Mio. Dollar

@AttorneyCrump via REUTERS

Im Interview sprachen die Eltern von Tyre Nichols (29) Rodney Wills und RowVaughn Wells über ihre Trauer und ihre Wut nach der Tötung ihres Sohnes durch Polizisten in Memphis.

DEANDRE NICHOLS via REUTERS

Der 29 Jahre alte Tyre Nichols wurde am 7. Januar 2023 in der Grossstadt Memphis im Bundesstaat Tennessee von mehreren Polizisten brutal zusammengeschlagen. Der Afroamerikaner starb drei Tage später im Spital.

Das Schock-Video vom brutalen Vorgehen der Polizei in Memphis gegen Tyre Nichols hat landesweites und internationales Entsetzen ausgelöst.

Sie will sich damit psychologische Hilfe leisten können sowie einen Skatepark als Gedenkort für ihren Sohn bauen.

Bei einer Spendenaktion für die Familie des getöteten Tyre Nichols sind in nur zwei Tagen knapp 1,2 Millionen Dollar zusammengekommen. Die Mutter des 29-Jährigen, der von mehreren Polizisten in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee brutal zusammengeschlagen worden war und danach im Spital verstarb, hat die Spendenaktion auf Gofundme mit einem sehr bescheidenen Ziel lanciert: RowVaughn Wells wollte 10’000 Dollar sammeln, um sich psychologische Unterstützung leisten zu können und um einen Skatepark als Gedenkort für ihren Sohn zu errichten.

Ihre ganze Welt sei auf den Kopf gestellt worden, sagt die Mutter zur «New York Post». «Wir sind zwei hart arbeitende, liebende Eltern, die sich nun ganz der Suche nach Gerechtigkeit für unseren Sohn widmen müssen», so Wells.

Tyre Nichols war Fedex-Mitarbeiter und Vater eines Buben

Weiter erklärt die Mutter, dass Nichols nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten sei. «Er hat nicht einmal einen Strafzettel bekommen. Er war ein ehrlicher Mann, ein wunderbarer Sohn und freundlich zu allen», schrieb sie.

In der Spendenaktion wies Wells darauf hin, dass ihr Sohn – ein Fedex-Mitarbeiter – am Abend des 7. Januar wegen rücksichtslosen Fahrens angehalten worden sei. Inzwischen hat die Polizeichefin von Memphis eingeräumt, dass gar nicht klar sei, welche Art von Verkehrsverstoss Nichols vorgeworfen worden sei.