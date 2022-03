Ukraine-Krieg : Spendenaufruf von Schweizer Regisseur – Künstlerin Mila benötigt Lebensmittel

Der in der Ukraine lebende Filmemacher Marc Wilkins startete eine Porträt-Serie, um auf die Kreativität der Leute im Land aufmerksam zu machen. Mit der Aktion #u4ukraine ermöglicht er Spenden direkt an die jeweils porträtierte Person.

Der Schweizer Filmregisseur Marc Wilkins porträtiert Menschen im Ukraine-Krieg. Er lebt seit sechs Jahren in der Ukraine und ist fasziniert von der kreativen und lebendigen Gesellschaft. Am 24. Februar wachte er durch die Detonationen der Bomben auf. Zutiefst schockiert flüchtete er in den Westen der Ukraine nach Lwiw. Als Filmemacher möchte er den Geschichten und Wünschen der Menschen Gehör verschaffen. Mit einer Porträt-Serie zeigt er, dass Leute wie «du und ich» von der Katastrophe betroffen sind. Der Mut und die Kreativität der Menschen sollen Hoffnung spenden.