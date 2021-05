Pestizid-Initiative-Befürworter stützen sich auf Argument sinkender Spermienqualität

Zwei Drittel haben tiefe Spermienqualität

Verschlechterung von Generation zu Generation

Brigitte Leeners, Klinikdirektorin der Reproduktions-Endokrinologie des Unispitals Zürich, bestätigt den Befund: «In den letzten 20 Jahren ist von Generation zu Generation eine Verschlechterung in der Fruchtbarkeit zu sehen, viele wissenschaftliche Ergebnisse deuten auf einen Zusammenhang mit Pestiziden und anderen Substanzen mit hormoneller Wirkung in der Umwelt.»

«Wären wir diesen Stoffen weniger ausgesetzt, rechne ich mit einer raschen Verbesserung der Fruchtbarkeitsprobleme», so Leeners. Pestizide stören ihr zufolge wichtige körperliche Entwicklungsprozesse, da sie sich auf das Hormonsystem auswirken. Das sei nicht nur bei den Spermien so. Diese seien aufgrund der leicht erhältlichen Proben einfacher messbar als beispielsweise Eizellen. Auch für Krankheiten von Frauen wie Endometriose bestätigt sie zahlreiche Hinweise auf die negative Wirkung von Pestiziden.

Bio kaufen hilft nicht

Sich während der Schwangerschaft von Bio-Produkten zu ernähren reicht laut Leeners jedoch nicht. «Allein mit dem Konsum hochwertiger Nahrungsmittel kann man sich den Stoffen nicht entziehen. Es ist im Trinkwasser, in Seen, generell überall verbreitet. Sogar Tiere in freier Wildbahn tragen diese Stoffe in sich», sagt Leeners.