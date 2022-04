Birsfelden BL : Sperrgut brennt bei Recyclingfirma – Sichtbehinderungen auf der A2

Am Samstag geriet Sperrgut beim Aussenplatz einer Recyclingfirma in Birsfelden BL in Brand. Die starke Rauchentwicklung sorgte auf der nahen Autobahn A2 zu leichten

Sichtbehinderungen.

1 / 4 Die Feuerwehr musste am 9. April 2022 zu einem Brand in einer Recyclingfirma an der Langenhagstrasse in Birsfelden BL ausrücken. Polizei Basel-Landschaft Ein Lagerfach mit Sperrgut war auf dem Aussenplatz der Recyclingfirma in Brand geraten. Polizei Basel-Landschaft Die starke Rauchentwicklung sorgte in den anliegenden Wohnquartieren zu minimen Geruchsbelästigungen. 20min/News-Scout

Am Samstagnachmittag kam es auf dem Aussenplatz einer Recyclingfirma an der Langenhagstrasse in Birsfelden BL zu einem Brandausbruch. Dabei geriet ein Lagerfach mit Sperrgut in Brand, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt. Personen wurden keine verletzt.

Die Meldung ging um 15.29 Uhr bei der Einsatzleitzentrale der Polizei ein. Die Feuerwehr rückte sofort aus. Ein Lagerfach mit etwa 120 Kubikmeter Sperrgut hatte Feuer gefangen. Es handelte sich dabei um brennbaren Hausrat, der nicht via Hauskehricht entsorgt werden kann.

Die starke Rauchentwicklung sorgte in den anliegenden Wohnquartieren zu minimen Geruchsbelästigungen. Zudem kam es auf der nahen Autobahn A2 zu leichten Sichtbehinderungen.

Die Feuerwehr konnte den Brand schliesslich löschen. Die Brandursache steht noch nicht abschliessend fest. Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen. Personen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale in Liestal, Tel. 061 553 35 35, zu melden.