Schluss um 23 Uhr : Sperrstunde überrumpelt die Basler Barbetreiber

Der Kanton Basel-Stadt kündigte am Freitag die Einführung einer Sperrstunde für alle Restaurationsbetriebe an. Da diese bereits am Samstag in Kraft getreten ist, können die Betreiber nicht planen und verzeichnen finanzielle Einbussen.