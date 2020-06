Strange Promi-Reaktionen auf die US-Unruhen

«Sperrt euch im Badezimmer ein und nehmt Proteinriegel mit!»

Viele Promis haben sich in den vergangenen Tagen zu den Unruhen nach dem Tod von George Floyd geäussert. So gut ihre Absichten auch waren: Manche haben dabei nicht auf Anhieb den richtigen Ton getroffen.

Stardesigner Virgil Abloh hat einen Shitstorm abgekriegt, als er höchstpersönlich bekannt gegeben hat, dass er 50 Dollar an ein Aktivistinnen-Team gespendet habe. 50 Dollar.

Rüpel-Youtuber Jake Paul (23) wurde bei einer Plünderungs-Aktion in einem Shoppingcenter in Arizona gefilmt. Später hat er abgewiegelt: Er habe den Event bloss dokumentiert, nicht daran teilgenommen.

Schauspielerin Sharon Stone (62) postete auf Instagram ein Video, in dem sie allen, die sich vor Vandalinnen und Vandalen fürchten, Tipps fürs sichere Verstecken gibt. «Geht ins Badezimmer, da hats am wenigsten Fenster!» Super strange.

Sharon Stone: Sie weiss, was bei Panik zu tun ist

Die 62-jährige Schauspielerin meldete sich schon einige Male zu den sozialen Unruhen aus ihrem Haus in Los Angeles. Einer der Insta-Clips ist ziemlich befremdlich: Stone lässt ihre Fans wissen, was zu tun ist, falls mal Plünderer vor der Tür stehen.

Geht ins Badezimmer, weil es da am wenigsten Fenster hat. Legt die Badewanne mit Kissen und Bettdecke aus, falls ihr dort schlafen müsst. Unbedingt Früchte und Proteinriegel mitnehmen! Die Telefon- und Computerladegeräte könnt ihr ebenfalls schon mal da deponieren. Die Fenster lassen sich mit Brettern schützen. Keine Panik! Aber wenn ihr Panik schiebt: Nehmt dagegen einfach irgendein Medikament.

Jake Paul: Hat er geplündert?

Die Clips, die der «New York Times»-Journalist Taylor Lorenz aus einem Shoppingcenter in Arizona gepostet hat, zeigen Youtube-Star Jake Paul (23) bei einer Plünderungsaktion. Mittlerweile hat sich Paul dazu geäussert: Er sei nicht Teil der Plünderer-Truppe gewesen, er habe lediglich die Szenen dokumentieren wollen. In seinem neusten Instagram-Post verschenkt er übrigens 15’000 Franken – ein schlechtes Gewissen plagt ihn offenbar trotzdem.

Virgil Abloh: Der Stardesigner hat auch «gespendet»

In einer Insta-Story postete der Chef der Männerlinie von Louis Vuitton und CEO des Labels Off-White die Bestätigung, dass er 50 Dollar an eine Aktivistinnengruppe aus Miami gespendet habe. Nicht gerade viel für einen super erfolgreichen Modeschaffenden, der (Off-White-)Hoodies für 500 Franken das Stück verkauft.

Am Dienstag erkläre sich Virgil Abloh via Instagram: Er habe übrigens insgesamt 20’500 Dollar an eine Organisation gespendet, die sich um die Kautionzahlungen von inhaftierten Demonstrierenden kümmere.