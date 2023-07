Spex Festival begeistert Rap-Fans aus der ganzen Schweiz

Wolken hingen über der Bundeshauptstadt, als am Freitag um elf Uhr morgens das Festivalgelände eröffnet wurde. Das Spex Festival rief zum Turnup auf. Zwei Tage lang performen auf dem Gelände der Bernexpo nationale und internationale Rap-Artists auf der Main-, sowie auf der Clubstage. Ein ekstatisches Bassfeuerwerk versetzt die Festivalbesuchenden in Feierlaune und lässt den Berner Boden beben. 20 Minuten war auf dem Festivalgelände unterwegs und fing die Stimmung der Besuchenden ein.

Sektion Züri in Bern

L Loko & Drini heizte der Menge am Nachmittag auf der Mainstage kräftig ein. Zusammen mit MC Hero begeisterten sie das Publikum. Zu dumpfen Bässen und heftigen Lines rastete das Publikum im Moshpit komplett aus. Lorena aus Luzern fand die Performance der beiden Zürcher perfekt. «Wir haben vorhin L Loko & Drini gesehen mit meinem Lieblingslied ‹Will no meh›», sagt die 24-jährige Luzernerin. Sie hat den Vibe gespürt und getanzt.

Nico und Linda finden das Spex-Festival sehr cool. «Ich komme aus Biel und da ist Rap schon verbreiteter als in Bern, deshalb finden wir es super, dass es Rap nun mit einem Festival in Bern zelebriert wird», sagt Nico.

«Lebende Legende»

Erstausgabe spricht die Leute an

Internationale Gäste

Selbst aus Frankfurt sind Deutschrap-Begeisterte angereist, so Aaron (19) und Tristan (19). «Das Line-up ist halt echt nice und auch die lokalen Rapper wie EAZ sind mal etwas anderes, was man kennen lernt», so Tristan. Auch sie finden den Spex Court – also das Rahmenprogramm abseits der Bühne – eine super Idee. «Ein bisschen Abwechslung reinbringen und nicht die ganze Zeit auf den nächsten Act warten, sondern zwischendurch auch mal etwas anderes machen», sagt Aaron. Auch ein Graffito sprayten die beiden Frankfurter zum ersten Mal an einem Kunststand auf dem Festival.