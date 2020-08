Stadt Zug

Spezialeinheit dringt zu Mann vor, der sich in Wohnung verschanzt

In der Innenstadt von Zug hat sich ein Mann in einem Zimmer verschanzt. Er warf Gegenstände aus dem Fenster.

In Zug verschanzte sich ein Mann in seiner Wohnung und warf Gegenstände aus dem Fenster. Die Umgebung rund um den roten Punkt wurde von der Polizei abgeriegelt.

Grosseinsatz in der Stadt Zug: Kurz vor 16 Uhr ging auf der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung ein, dass sich ein 83-jähriger Mann in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Stadt Zug verschanzt hat. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte der Mann mehrere Gegenstände aus einem Fenster geworfen und sich in einem Zimmer eingesperrt, teilte die Polizei mit. Seine Ehefrau konnte die Wohnung kurz zuvor unverletzt verlassen.