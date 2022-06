In Schülergruppe gerast : Spezialeinheit durchsucht Wohnung nach «Amoktat» in Berlin

Nach dem tödlichen Auto-Vorfall in Berlin hatte die Polizei zudem Kontakt mit der Schwester des Fahrers. Dieser soll psychisch auffällig gewesen sein.

Polizei rückte mit Ramme und Erkundungsroboter an

Ein 29-Jähriger war am Vormittag am Ku’damm in eine Menschengruppe auf dem Bürgersteig gefahren und dann 200 Meter weiter auf der Tauentzienstrasse in ein Schaufenster gekracht. Unter den Verletzten waren zahlreiche Schüler einer zehnten Klasse aus Bad Arolsen in Nordhessen. Eine Lehrerin wurde getötet, ein Lehrer schwer verletzt, wie die hessische Landesregierung mitteilte. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr wurden sechs Menschen lebensgefährlich und drei Menschen schwer verletzt.