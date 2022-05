Nachtzug nach Amsterdam : Spezialhalt für Frau im falschen Zug – Standing Ovation für Zugbegleiterin

Eine Frau sass nach einem langen Arbeitstag aus Versehen in einem Nachtzug nach Amsterdam. Das Zugspersonal kam der Lenzburgerin zu Hilfe.

Eine Frau aus dem Kanton Aargau stieg aus Versehen in einen Nachtzug ein. Bei der Billettkontrolle fiel ihr das Malheur auf, wie sie auf der Networking Plattform Linkedin berichtet. «Heute, 22.10 Uhr, Zürich HB. Nach einem langen Arbeitstag endlich im Zug nach Hause», doch die SBB-Zugbegleiterin schaut ihr Swisspass-Billett an und fragt: «Haben sie noch etwas anderes?» – und erklärt ihr, dass der Zug nicht in Lenzburg hält sondern direkt nach Basel fährt und von dort weiter nach Amsterdam. Die Aargauerin schreibt: «Shiiiiii», habe sie gesagt und ihr Sitznachbar auch. Der versucht sie aufzumuntern: «Er verweist auf Gelassenheit und das mögliche Glas Wein bei der Rückfahrt und überhaupt. Vor meinem inneren Auge sehe ich mein Bett in weite Ferne schweifen, schreibt die Frau weiter. «Ich lehne mich erschöpft zurück und ergebe mich stoisch meinem Irrfahrt-Schicksal.»