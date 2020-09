Fachkräftemangel

Fachkräftemangel

Die IT-Branche sucht weiterhin nach Fachkräften. Trotz der Coronavirus-Krise gibt es in der Schweiz derzeit über viermal so viele offene Stellen wie arbeitslose Fachkräfte in den betroffenen Berufsfeldern. Konkret sind laut ICT-Switzerland rund 16'300 Stellen im ICT-Bereich offen. Aktuell auf Jobsuche sind hingegen lediglich 5000 Personen.