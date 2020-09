Eine der Handgranaten, die in früheren Jahren aus dem Rotsee geborgen wurden. Die Handgranaten gelangten bei der Explosion eines Munitionsmagazins am 20. Oktober 1916 in den Rotsee. Bei dem Unfall verstarben fünf Menschen. Es handelt sich bei den Sprengkörpern um Defensivhandgranaten des Typs Siegwart DHG 16.

Laut Experten von Armasuisse, die die Handgranaten untersucht haben, die im im letzten Jahr geborgen wurden, sollen die Granaten, solange sie sich im Wasser befinden, ungefährlich sein. Bertschi: «Wenn diese aber aus dem See an Land gehoben werden, könnte der Sprengstoff wieder gefährlich werden. Heikel ist vor allem der Transport vom Wasser bis zum Laster, der speziell für solche Transporte ausgerüstet ist.» Er hoffe, dass nichts passiere. Die Bergung sei aber sehr gut vorbereitet.

Handgranaten im Schlick sollen ungefährlich sein.

Die Handgranaten liegen seit 104 Jahren im Rotsee. 1916 wurden schätzungsweise rund 10’000 Stück im See versenkt. Bei den Handgranaten handelt es sich grösstenteils um sogenannte Defensivhandgranaten des Typs Siegwart DHG 16. Die dürften am 20. Oktober 1916 im See gelandet sein: Damals explodierte in der Nähe des Sees ein Munitionsmagazin. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben.