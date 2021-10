Zugersee – Spezialisten suchen mit Sonarsonde in 200 Metern Tiefe nach Vermisstem

Da der See an der Unglücksstelle rund 200 Meter tief ist, wird die Zuger Polizei von Spezialisten der Kantonspolizei Zürich unterstützt. Dabei kommt auch eine Sonarsonde zum Einsatz.

Die Suche nach dem vermissten Mann (77) auf dem Zugersee wird intensiviert. «Nachdem die Unglücksstelle am Sonntag und Montag von der Seepolizei der Zuger Polizei sowie auch der Rega abgesucht worden ist, kommen seit Dienstagmorgen zusätzlich Spezialisten der Kantonspolizei Zürich zum Einsatz», heisst es in einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörde vom Dienstag.

Die Unglücksstelle bei Walchwil ist rund 700 Meter vom Ufer des Zugersees entfernt. An der betroffenen Stelle ist der See zudem rund 200 Meter tief, weshalb nun Spezialisten und Spezialistinnen zum Einsatz kommen: «Den vermissten Mann und das Boot in dieser Tiefe orten zu können, stellt auch für die Spezialisten der Kantonspolizei Zürich eine besondere Herausforderung dar», heisst es weiter.