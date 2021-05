Zeugen gesucht - Spezialwerkzeug der Feuerwehr Pfäffikon bei Einbruch gestohlen

Unbekannte sind an der Gwattstrasse in Pfäffikon SZ ins Feuerwehrlokal eingebrochen.

An der Gwattstrasse in Pfäffikon SZ wurde zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen in das Feuerwehrlokal der Stützpunktfeuerwehr eingebrochen. Wie die Kantonspolizei Schwyz am Montag mitteilte, kann der Zeitraum des Einbruchs auf Samstag zwischen acht Uhr bis Montagmorgen um sieben Uhr eingeschränkt werden.