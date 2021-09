Aus fürs Alba-Festival - «Spezielle Regeln für die albanische Community gehen gar nicht»

Mehr als 20 Acts aus Kosovo und Albanien hätten am 4. und 5. September auf der Hardturmbrache vor bis zu 10’000 Fans pro Tag auftreten sollen – darunter der Kosovo-Star Kida . Auch die Acts auf den folgenden Slides waren gebucht.

Nur zwei Tage vor dem Start hat der Zürcher Regierungsrat das Alba-Festival in Zürich abgesagt.

In der Community ist man enttäuscht und empört: «Mit dem Verweis auf die albanische Community wird eine ganze Bevölkerungsgruppe stigmatisiert», sagt etwa Përparim Avdili.

Das Alba-Festival in Zürich findet definitiv nicht statt.

Es ist das definitive Aus für das Alba-Festival: Wie die Zürcher Staatskanzlei auf Anfrage von 20 Minuten schreibt, hat das Verwaltungsgericht eine Beschwerde der Organisatoren abgewiesen. Erst am Donnerstag hatte der Kanton dem zweitägigen Festival die Bewilligung entzogen - unter anderem mit der Begründung, dass die albanische Community «stark von Corona betroffen» sei.

Die Trauer über das Aus ist gross: «Ich bin sehr enttäuscht, dass das Festival so kurzfristig abgesagt wurde», sagt etwa der 23-jährige D.S. Ihn irritiert der Entscheid: «Das Alba-Festival wird abgeblasen, während das Energy Air in Bern trotz allem stattfindet.» S. ist der Meinung, dass eine Durchführung nach GGG-Prinzip möglich sein müsste.

«Das ist skandalös»

Auch bei Përparim Avdili kommt die Begründung der Zürcher Regierung nicht gut an: «Mit dem Verweis auf die albanische Community wird eine ganze Bevölkerungsgruppe stigmatisiert», so der FDP-Politiker. Das sei skandalös und inakzeptabel, so Avdili: «So wird einer spezifischen Gruppe gesagt: ‹Ihr seid gefährlicher als andere.›»