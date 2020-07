Million Stars Hotel

Spezielle Unterkünfte für ein romantisches Wochenende

Die Sommerkampagne Million Stars Hotel von Schweiz Tourismus, die wir kürzlich hier ankündigten, ist bestens angelaufen. Einige der Unterkünfte sind schon beinahe komplett ausgebucht. Aber nicht alle – wir zeigen Ihnen hier fünf Unterkünfte, die diesen Sommer noch freie Betten haben. Und das Beste: Das Million Stars Hotel wird nicht nur diesen, sondern auch nächsten Sommer seine Türen für Gäste offen haben.

1 – Whitepod eco-luxury Hotel in Monthey VS

Auf den ersten Blick schauen die Whitepods in Monthey VS aus wie eine Mondstation. Hoch über dem Rhonetal thronen die Bungalows. Ähnlich abgelegen fühlt man sich hier in diesem Luxus-Eco-Resort auch. Jeder Bungalow kann mit einem Pelletofen beheizt werden, verfügt über Strom und ein eigenes Badezimmer mit WC und Dusche. Der wahre Luxus nebst den komfortablen Zimmern ist jedoch die Natur. Spaziergänge in der Stille des Waldes, Raclette- und Kräuterwanderungen oder Biketouren werden angeboten. Bei der Kulinarik setzt man auf regionale Gerichte. Zudem wird viel Wert auf Umweltverträglichkeit gelegt. Das alles sind aber nur die Eckdaten. Viel wichtiger sind die Emotionen – abends, wenn sich die Sonne senkt und die Sterne am Himmel erscheinen. Wenn man zu zweit auf der Terrasse sitzt, Sternschnuppen den Himmel schmücken und Savage Garden aus den Musikboxen erklingt: «I would fly you to the moon and back. If you’ll be, if you’ll be my baby» … klingt romantisch? Ist es auch.