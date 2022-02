Spice Girls vereinen sich für 70. Thronjubiläum der Queen 

Ob Emma Bunton (46), Geri Horner (49), Mel B (46) und Mel C (48) auch bei ihrem diesjährigen Reunion-Auftritt auf sich gestellt sind, wurde noch nicht bestätigt.

Zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II (95) sollen sich die Spice Girls am 4. Juni diesen Jahres auf der Bühne wieder vereinen. Ob sie Prinz Charles (73) wie hier im Jahr 1997 wieder zum schmunzeln bringen?

Nun unterzeichnet sie Papiere, die ihre weitere Teilnahme an den Aktivitäten der Band bestätigen und gibt damit einen Hinweis, dass sie mit auf der Bühne stehen könnte.

Neben der Militärparade und einem Dankgottesdienst in der St. Paul’s Cathedral wird es im Buckingham Palast am 4. Juni ein Live-Konzert mit namhaften Acts geben. Das vollständige Line-Up wird erst noch bekannt gegeben. Fest steht, dass eine Reunion der Band Spice Girls geplant ist. Ob Victoria Beckham (47) mit von der Partie sein wird, steht noch offen. Die Reunion Tour im Jahr 2019 fand aufgrund ihrer Verpflichtungen im Modegeschäft jedenfalls ohne sie statt. Emma Bunton (46), Geri Horner (49), Mel B (46) und Mel C (48) standen zu viert auf der Bühne.