Über 1 Milliarde Dollar eingespielt : «Spider-Man: No Way Home» knackt fast alle Kino-Rekorde

1 / 8 Bereits zwei Wochen nach Kinostart ein weltweiter Erfolg: «Spider-Man: No Way Home». imago images/ZUMA Wire Zur Feier seines Erfolgs folgen nun einige Fun-Facts über den wohl umsatzstärksten «Spider-Man»-Film aller Zeiten. Hauptdarsteller Tom Holland (25) beispielsweise hätte am Set eine Perücke tragen sollen, weil seine Frisur nicht genügend wie die seiner Figur Peter Parker aussähe. Daraufhin habe sich der 25-Jährige geweigert, weiterzudrehen – und durfte am Ende ohne künstliche Kopfbehaarung spielen. AFP Als Willem Dafoe in Sam Raimis Film «Spider-Man» von 2003 zum ersten Mal den kultigen Bösewicht Green Goblin darstellte, war er bereits Ende 40. Jetzt wollte der heute 66-jährige Schauspieler für «No Way Home» seine eigenen Kampfszenen drehen. «Ich will nicht nur als Cameo auftreten oder Nahaufnahmen machen. Ich will die Action machen, weil mir das Spass macht», so der US-Amerikaner. AFP

Darum gehts Mit Einnahmen von über einer Milliarde Dollar in den USA legte «Spider-Man: No Way Home» den besten Kinostart seit Beginn der Corona-Pandemie hin.

Auch in der Schweiz fällt das Ergebnis vergleichsweise gut aus.

Über 130’000 Menschen haben den Film hier bereits gesehen.

Am Sonntag überschritt der Superhelden-Blockbuster «Spider-Man: No Way Home» als erster Film während der Pandemie die Eine-Milliarde-Dollar-Marke an den Kinokassen – und das in einem rekordverdächtigen Tempo von zwölf Tagen. Nur «Avengers: Infinity War» knackte den Kinojackpot schneller, nämlich innert elf Tagen. Trotzdem hat der Marvel-Hit, mit Schauspieler Tom Holland (25) in der Hauptrolle, seit Beginn seines Kinostarts zahlreiche Rekorde gebrochen.

Wie «The Hollywood Reporter» berichtet, wurde der Film an Heiligabend zum umsatzstärksten Sony-Titel aller Zeiten erklärt, nachdem er umgerechnet etwa 368 Millionen Schweizer Franken eingespielt hatte. Der bisherige Rekordhalter war das Fantasy-Abenteuer «Jumanji: Willkommen im Dschungel» aus dem Jahr 2017 mit 367 Millionen Franken. Aus der «Spider-Man»-Reihe schaffte es zuvor nur «Spider-Man: Far From Home» 2019, die eine Milliarde Dollar zu überschreiten.

Nur Bond war besser

Auch in der Schweiz scheint die Geschichte um den Spinnenmann beliebt zu sein: Die Filmdistribution Schweiz zählte über das Wochenende 170 Schweizer Kinos, die den Film im Programm hatten. Seit dem Start am vergangenen Mittwoch wurden bis Sonntagabend 131'141 Eintritte verzeichnet. Erfolgreicher war seit Ausbruch der Pandemie nur «James Bond - No Time to Die» mit 172'660 verkauften Tickets.

Der zweieinhalbstündige Superhelden-Film, in dem hochkarätige Stars wie Benedict Cumberbatch (45), Zendaya (25) und Willem Dafoe (66) mitwirken, startete am 15. Dezember in den Schweizer Kinos – und wird vermutlich noch ein gutes Weilchen über die Leinwände flimmern.