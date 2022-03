173 Zentimeter : «Spider-Man» Tom Holland hatte Selbstzweifel wegen seiner Grösse

Bevor er ein Topstar in Hollywood war, kämpfte Tom Holland gegen Komplexe wegen seiner Körpergrösse. Doch das ist nun vorbei.

Er zählt zu den Topstars in Hollywood, doch bis es soweit war, haderte der britische Schauspieler Tom Holland («Spider-Man: No Way Home») mit seiner Körpergrösse. «Zu Beginn meiner Karriere hatte ich deswegen grosse Selbstzweifel», sagte der knapp 1,73 Meter grosse Holland der Deutschen Presse-Agentur in London. Das sei auch so gewesen, als er die Rolle als «Spider-Man» bekommen habe. «Aber die Leute um mich herum haben mir klargemacht, dass es nichts ist, worüber ich mir Gedanken machen sollte.» Und letztlich sei er derjenige, der vor der Kamera stehe und die Szenen drehe. «Es stört also nicht.»