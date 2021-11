Haris Seferovic spielt mit Benfica Lissabon gegen neun Gegner

Diese Partie wird Haris Seferovic lange nicht mehr vergessen. Am Samstagabend trat der Schweizer Nati-Star mit Benfica bei Belenenses an. Bereits zur Pause führte Benfica mit 7:0 – Seferovic erzielte zwei Tore selbst. Ein so grosser Klassenunterschied? Nicht ganz: Belenenses trat nur mit neun Spielern an – darunter zwei Goalies.