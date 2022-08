US-Spitzenpolitikerin: Wegen Pelosi-Besuch – China droht mit «gezielten militärischen Aktionen»

Nach der Landung der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan hat China mit «gezielten militärischen Aktionen» gedroht. «Die chinesische Volksbefreiungsarmee ist in hohem Alarmzustand und wird mit einer Serie gezielter militärischer Aktionen antworten», erklärte am Dienstagabend ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Peking nur kurz nach der Ankunft von Pelosi in Taipeh. (afp)