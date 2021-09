WM-Quali-Spiel abgebrochen - Gesundheitsbehörde stürmt auf den Platz – Messi und Co. verlassen Spielfeld

Das Spiel zwischen Brasilien und Argentinien wurde am Sonntag wegen eines Streits über angeblich gefälschte Covid-Dokumente bereits nach wenigen Minuten unterbrochen. Mitarbeiter der brasilianischen Gesundheitsbehörde Anvisa stürmten nach nur fünf Spielminuten auf den Platz im Stadion in Sao Paulo und haben vier argentinische Spieler aus dem Verkehr gezogen.

Zuvor hatten sich die englischen Premier League-Clubs geweigert, Spieler in Länder abzustellen, die auf der sogenannten Roten Corona-Liste der britischen Regierung stehen, viele davon in Südamerika und Afrika. Argentinien war davon ausgegangen, in den insgesamt drei WM-Qualifikationsspielen in Südamerika auf seine England-Profis zählen zu können. Aston Villa etwa hatte angekündigt, dass Martínez und Buendía nur die ersten beiden statt der drei Spiele bestreiten könnten.