Der Gladbacher nahm am gestrigen Abschlusstraining noch teil.

In der deutschen Nationalmannschaft gibt es einen Corona-Fall.

Der deutsche Nationalspieler Jonas Hofmann wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Wie «Sport1» schreibt, wurde er am Donnerstag gegen 10.30 Uhr über sein Testergebnis informiert. Am Mittwochabend hatte Hofmann mit den anderen Nationalspielern noch das Abschlusstraining in Duisburg absolviert.