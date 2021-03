Vor dem WM-Qualispiel gegen Bulgarien haben sich Trainer Petkovic und Captain Xhaka an einer Pressekonferenz geäussert. Man wolle die drei Punkten aus Sofia in die Schweiz mitnehmen und selbstbewusst auftreten.

1 / 5 Granit Xhaka und Vladimir Petkovic an der Pressekonferenz zur WM-Quali. REUTERS Granit Xhaka möchte, dass die Nati selbstbewusst, aber nicht arrogant auftritt. Alex Nicodim/freshfocus Man will die drei Punkte aus Sofia nach Hause bringen. Alex Nicodim/freshfocus

Darum gehts Die Schweiz eröffnet am Donnerstag ihre WM-Quali.

Gegner am Abend ist Bulgarien.

Vor dem Spiel haben Trainer Petkovic und Captain Xhaka über das Spiel gesprochen.

Am Donnerstagabend trifft die Schweiz in der WM-Qualifikation in Sofia auf Bulgarien. Gegen die Bulgaren spielte die Schweizer Nati bislang 10 Mal. Nur zwei Partien wurden verloren. Aufgrund der Leistungen in den letzten Jahren geht die Schweiz als klarer Favorit ins Spiel.

An der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte Captain Granit Xhaka: «Wir wissen, was für eine Qualität wir haben. Wir müssen selbstbewusst und nicht arrogant auftreten.» Der Nati-Captain warnt: «Solche Spiele wie morgen oder halt gegen ‹kleinere› Gegner sind schwieriger als gegen grosse Nationen.» Xhaka spricht die Mentalität der Bulgaren an. Ausserdem haben diese einen neuen Trainer, «die Motivation wird vielleicht noch höher sein», so Xhaka.

Der Arsenal-Söldner sieht sich auch in der gesamten WM-Quali als Favorit – zusammen mit Italien. Der 28-Jährige: «Wir wollen unsere Spiele gewinnen, ohne schauen zu müssen, was die anderen machen. Auch gegen Italien wollen wir Punkte holen.» Morgen sollen es die ersten drei Zähler werden. «Wir sind gut vorbereitet und wollen die Punkte in die Schweiz mitnehmen.»

«Müssen schnellstmöglich einen Treffer erzielen»

Wer in der Startaufstellung steht, wollte Trainer Petkovic noch nicht verraten. Der 57-Jährige gibt aber zu: «98 respektive 99 Prozent der Aufstellung habe ich schon im Kopf. Ich hoffe, dass ich die ganze Auswahl habe.» Die Formation, in der sein Team spielt, hat keine so grosse Rolle. Petkovic geht es um das Spielprinzip. «Für mich ist wichtig, dass unsere Spieler wissen, was ihre Teamkollegen machen», so der langjährige Nati-Trainer.

Das Spiel gegen Bulgarien kann man nicht mit den vergangenen Partien in der Nations League gegen Deutschland, Spanien und die Ukraine vergleichen. Es ist wichtig, gegen einen solchen Gegner 90 Minuten eine gute Einstellung und einen grossen Willen zu haben, so der Trainer. Petkovic kündet an: «Wir müssen schnellstmöglich probieren, einen Treffer zu erzielen.» Die Mannschaft muss funktionieren, hinten gut stehen und nach vorne Spielfreude entwickeln.

1 / 18 Granit Xhaka wird im Lamborghini nach St. Gallen chauffiert. Mit dabei: Papa Ragip und Bruder Taulant. freshfocus Taulant Xhaka spielt für die albanische Nationalmannschaft. Er lässt es sich trotzdem nicht nehmen, Bruder Granit im Lamborghini nach St.Gallen zu fahren. freshfocus Stilsicher unterwegs: Granit Xhaka mit Gucci-Tasche. freshfocus

Man wolle die Erfahrungen der Vergangenheit nutzen. «Wir müssen das machen, was wir bisher gelernt haben, Schritt für Schritt», so Petkovic. Die nächsten zwei Begegnungen der WM-Quali wolle man positiv gestalten. Auch aus dem Freundschaftsspiel nächsten Mittwoch will man das Maximum herausholen. Denn: In wenigen Monaten steht die Europameisterschaft an.