Uefa-Koeffizient - Spielen dank YB und Basel bald 2 Schweizer Clubs in der Königsklasse?

Dank den Erfolgen von YB und dem FC Basel im Europacup liegt die Schweiz in der Uefa-5-Jahreswertung zurzeit auf Rang 14. Damit wären 2023/24 wieder zwei Super-League-Teams in der CL-Quali dabei.

Ein Spiel trennt die Berner Young Boys noch von der zweiten Champions-League-Teilnahme in ihrer Club-Historie. Der Schweizer Meister schaltete in der bisherigen Kampagne mit Slovan Bratislava und CFR Cluj bereits zwei Gegner auf dem Weg in die Königsklasse aus und überzeugte auch beim Hinspiel im CL-Playoff gegen Ferencvaros Budapest (3:2).

Ebenso erfolgreich trat bislang der FC Basel in der Conference League auf. Das Team von Patrick Rahmen bezwang in den ersten beiden Quali-Runden Ujpest Budapest und Partizani Tirana und feierte am Donnerstagabend einen 3:1-Heimsieg gegen Hammarby Stockholm. Das Rückspiel in Schweden erfolgt am kommenden Donnerstag.

Die europäischen Erfolge von YB und Basel sind nicht nur wichtig für die jeweiligen Clubs selber, sondern auch für den Uefa-Koeffizienten der Schweiz. Die vergangene Spielzeit beendete die Schweiz hinter Kroatien und Serbien auf Rang 17 der 5-Jahres-Wertung. Aktuell belegt sie dank den jüngsten Resultaten in dieser Wertung Platz 14.

Die lukrativen Ränge unter den besten 15

Hält die Schweiz einen Platz unter den besten 15 Ländern Europas, hätte das spürbar positive Konsequenzen für sie. Bei den Ländern zwischen Rang 16 und 50 dürfen die nationalen Meister in der Qualifikation zur Champions League starten, sowie drei Teams in der Qualifikation zur Conference League.

Zwischen Rang elf und 15 können dann aber sogar zwei Teams der jeweiligen Länder in der CL-Qualifikation antreten, eines in der Qualifikation zur Europa League, sowie zwei in der Quali zur Conference League. Im Klartext heisst das: Sammeln YB und der FCB auf internationaler Bühne weiterhin fleissig Punkte, winkt den Super-League-Clubs in mittelfristiger Zukunft ein zweiter Startplatz für die Königsklasse. Auf Grundlage der Platzierung in der 5-Jahreswertung 2021/22 wird die Verteilung der Startplätze für die Saison 2023/24 ermittelt.

So funktioniert die 5-Jahreswertung: Verbandsclubkoeffizienten-Rangliste:

Die Verbandsclubkoeffizienten-Rangliste basiert auf den Ergebnissen eines jeden Clubs eines Verbandes in den letzten fünf Spielzeiten der Champions League, Europa League und der Conference League. Diese Rangliste entscheidet darüber, wie viele Startplätze jeder Verband (Land) in den kommenden Uefa-Vereinswettbewerben erhält. Die Saison-Verbandsclubkoeffizienten-Rangliste

Die Saison-Verbandsclubkoeffizienten-Rangliste basiert auf den Ergebnissen eines jeden Clubs eines Verbandes in der laufenden Champions League, Europa League und Conference League. Die Rangliste, kombiniert mit den Ergebnissen in den vier Jahren zuvor, entscheidet über die Startplätze eines Verbands (Landes) in den kommenden Uefa-Vereinswettbewerben Punktesystem:

1. Jeder Club erhält zwei Punkte für einen Sieg und einen Punkt für ein Remis (in der Qualifikation und in den Playoffs gibt es jeweils nur die halbe Punktzahl).

2. Clubs, die den Achtelfinal, Viertelfinal, Halbfinal oder Final der Champions League erreichen, oder den Viertelfinal, Halbfinal oder Final der Europa League oder den Halbfinal oder Final der Conference League erhalten für jede Runde einen zusätzlichen Punkt.

3. Zusätzlich gibt es vier Punkte für die Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League und fünf weitere Punkte für das Erreichen des Achtelfinals. Koeffizienten-Kalkulation:

Der Koeffizient wird durch einen Durchschnittswert errechnet: die Zahl der gesammelten Punkte wird geteilt durch die Anzahl der Clubs, die einen Verband in der jeweiligen Saison in den beiden Europapokalwettbewerben vertreten haben. Diese Zahl wird dann mit den Resultaten der letzten vier Spielzeiten zusammengezählt, um den Koeffizienten zu errechnen. Wenn zwei Verbände denselben Koeffizienten haben, wird der Verband mit dem höheren Koeffizienten der jüngsten Saison an die erste Stelle gesetzt.

Aus der Super League starteten in der aktuellen Spielzeit vier Mannschaften in einem europäischen Wettbewerb. Luzern und Servette spielten in der Qualifikation zur Conference League und scheiterten beide bereits gegen den ersten Gegner. Während der FCL gegen Feyenoord Rotterdam zweimal verlor und damit 0 Punkte für den Uefa-Koeffizienten sammelte, konnten sich die Genfer dank dem Heimsieg gegen Molde zumindest einen Zähler gutschreiben lassen.

Der FC Basel konnte dank den fünf Siegen in den Spielen gegen Partizani, Ujpest und Hammarby bislang fünf Punkte holen. YB kommt mit bisher drei Siegen und zwei Remis aus den fünf bisherigen Partien auf dem Weg in die Champions League auf vier Zähler.

Tschechien und die Türkei könnten die Schweiz noch überholen

Auf den Plätzen 15, 16, 17 und 18 direkt hinter der Schweiz klassiert im aktuellen 5-Jahresranking sind Kroatien, Zypern, Tschechien und die Türkei. Bei den Kroaten sind mit Dinamo Zagreb im CL-Playoff und HNJ Rijeka im EL-Playoff noch zwei von vier gestarteten Teams im Rennen, die auf jeden Fall eine europäische Gruppenphase absolvieren werden. Aus Zypern sind ebenfalls noch zwei von vier Mannschaften dabei. Omonia steht im EL-Playoff, Anorthosis im Playoff zur Conference League.

Aber aufgepasst auf Tschechien und die Türkei. Vier von fünf tschechischen Teams sind noch im Rennen: Viktoria Pilsen (Europa-League-Playoffs), Slavia und Sparta Prag (stehen beide in der Europa-League-Gruppenphase) sowie Jablonec (Conference-League-Playoffs).

Die Türkei hat sogar noch fünf von fünf gestarteten Teams in den Wettbewerben. Besiktas ist als Meister direkt für die Gruppenphase der Champions League gesetzt, Galatasaray und Fenerbahce spielen die Playoffs zur Europa League, Sivasport diejenigen zur Conference League.