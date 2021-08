Bergamo will Nati-Star - Spielen Denis Zakaria und Remo Freuler bald im gleichen Top-Club?

So soll Bergamo etwa am Nati-Star interessiert sein.

Auf einer Pressekonferenz am Wochenende wiederholte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl das, was bereits seit vielen Wochen bekannt ist. Nämlich, dass Zakaria trotz weiterlaufendem Vertrag einen Wechselwunsch hinterlegt hat. «Zakaria hat die Idee, diesen Sommer etwas zu machen», so Eberl. Und: «Es gibt viele Anfragen, da muss man abwarten, was die nächsten Tage und Wochen passiert.»