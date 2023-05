Lizenzkampf: Spielen in der Challenge League nächste Saison nur neun Mannschaften? 

In der Promotion League, der dritthöchsten Schweizer Liga, sind noch drei Runden zu spielen. Der Aufstiegskampf ist im vollen Gange, doch nicht nur Resultate auf dem Rasen sind ausschlaggebend, auch Entscheide am grünen Tisch stehen noch aus.

Da die Super League nächste Saison zwölf Clubs beinhaltet, werden zwei PL-Vereine direkt in die Challenge League aufsteigen, ein dritter erhält die Chance, es in der Barrage zu schaffen. Das Problem: Von den sechs Vereinen aus der Promotion League, die eine Aufstiegslizenz eingereicht haben, gabs nur für zwei einen positiven Bescheid: Étoile Carouge und Rapperswil-Jona. Ausgerechnet die zwei sportlich schlechtesten des Sextetts.

Stade Nyonnais

Man sei daran, das Problem zu lösen, sagte Co-Präsident Varujan Symonov gegenüber 20 Minuten. «Sassoun Sirmakes ist bereit, seinen Posten zu räumen, er will der Mannschaft nicht im Wege stehen.» Man habe auch schon einen Abnehmer für das Aktienpaket gefunden, den Namen könne er aber noch nicht verraten, so Symonov. Auch von der Liga erwarte man eine Zusicherung. «Wir wissen nicht, ob es reicht, wenn wir die von der Liga angekreideten Punkte erfüllen.»

Sollte Nyonnais am 26. Mai die Lizenz wieder nicht erhalten, werde man weitere Schritte einleiten. Erstmals wolle man sportlich den Aufstieg fixen. «Leider ist der Sport in den Hintergrund gerückt, es soll die beste Mannschaft aufsteigen.»

FC Baden

Da die zweite Mannschaft des FC Luzern auf Rang eins nicht aufsteigen darf, hat der FC Baden gute Chancen, in die Challenge League aufzusteigen. Doch auch den Aargauern fehlt noch die Lizenz, die Infrastruktur im Stadion entspricht nicht den Vorgaben der Liga. «Unser Stadion ist in gutem Zustand, aber stammt aus dem Jahr 1988. Wir haben aber die Zusicherung der Stadt Baden, dass die nötigen Anpassungen gemacht werden», sagte Heinz Gassmann, Präsident des FC Baden, gegenüber 20 Minuten. Man sei zuversichtlich, dass man grünes Licht erhalte. «Sollte das aber nicht kommen, können wir nichts mehr machen», so Gassmann weiter.

SC Brühl

Beim SC Brühl (Rang fünf) wurde man vom eigenen Erfolg überrascht. «Bei der Einreichung der Unterlagen haben wir nicht an einen Aufstieg geglaubt», teilte der Verein gegenüber 20 Minuten mit. Man habe sich für die Bewerbung kein Bein ausgerissen, darum sei die Absage zu erwarten gewesen. «Wir haben kein Challenge-League-Stadion», so der Verein weiter. Ob die Heimstätte aufgerüstet werden könne, stehe und falle mit dem Entscheid der Stadt St. Gallen. Sollte dies nicht passieren und man darum die Lizenz nicht bekommen, bleibe man in der Promotion League, so der Verein weiter.