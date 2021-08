Spielen Messi und Ronaldo wirklich schon bald gemeinsam für PSG?

Erst kürzlich meldete sich Ronaldo zu Wort, ihm waren die Spekulationen zuwider. All die Gerüchte um seine Person seien respektlos, meinte der Portugiese. Doch am Wochenende, als Juventus Turin gegen Udine in die Serie-A-Saison startete, da stand Ronaldo nicht in der Startelf, es wurde sogleich gemunkelt, er hege eben doch Wechselabsichten. Angeblich habe der fünffache Weltfussballer selbst darum gebeten, beim Spiel nicht eingesetzt zu werden. Eingewechselt wurde er beim 2:2 dann aber doch noch.