WM-Quali für Katar : «Spielen unter keinen Umständen gegen Russland» – Fifa unter enormem Druck

Die Fifa und Präsident Gianni Infantino geraten immer mehr in den Fokus im Umgang mit Russland. Polen, Tschechien und Schweden wollen in der WM-Quali nicht gegen Russland spielen.

1 / 5 Wie gehen die Fifa und Präsident Gianni Infantino (rechts) mit Russland um? Keiner der drei möglichen Gegner in den WM-Playoffs für Katar will gegen Russland antreten. REUTERS «Ich kann mir nicht vorstellen, in einem Monat auf den Platz zu gehen und zu vergessen, was passiert», sagte Bayern-Stürmer und Weltfussballer Robert Lewandowski am Samstagabend. REUTERS Auch die Schweden denken nicht daran, gegen die Russen anzutreten. REUTERS

Darum gehts Kein Verband will in den WM-Quali-Playoffs für Katar gegen Russland spielen.

Der Druck auf eine Reaktion der Fifa steigt.

In Frankreich wird gar über einen Ausschluss der Russen gesprochen.

Unter dem Eindruck der dramatischen Bilder aus der Ukraine wird Russland auch im Weltsport zunehmend isoliert. Doch die grossen Fussball-Verbände ringen trotz lautstarker Boykottdrohungen mit den für sie einschneidendsten Konsequenzen. Der Weltverband Fifa und die Europäische Fussball-Union Uefa, die jahrelang die Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin pflegten, verurteilten zwar die Invasion Russlands in die Ukraine, verbannten bislang aber weder russische Mannschaften noch russisches Geld aus ihren Wettbewerben. Der Druck steigt täglich.

Mit Weltfussballer Robert Lewandowski als eindringlichem Mahner kündigten der polnische sowie später auch der schwedische und der tschechische Fussball-Verband an, nicht zu den WM-Playoffs Ende März in Russland anzutreten. «Ich kann mir nicht vorstellen, in einem Monat auf den Platz zu gehen und zu vergessen, was passiert», sagte Bayern-Stürmer Lewandowski, der am Samstag in der Bundesliga aus Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung mit einer blau-gelben Kapitänsbinde spielte. «Wir wissen, was da passiert und dass die gesamte Welt das nicht akzeptiert. Wir müssen die Ukraine unterstützen.»

Verbände boykottieren Russland-Spiel in der WM-Quali

Die Fifa hatte sich am Donnerstag zunächst in eine Beobachterrolle zurückgezogen und äusserte sich am Wochenende nicht – muss jetzt aber handeln. Russland hat in den bislang noch angesetzten Ausscheidungsspielen auf dem Weg zur umstrittenen Katar-WM keine Gegner mehr. Unter keinen Umständen werde gegen Russland gespielt, teilte der tschechische Verband am Sonntag mit. In den Playoffs sollte laut ursprünglichem Plan zunächst Polen in Russland antreten, der Sieger fünf Tage später zu Hause auf den Gewinner der Partie von Schweden gegen Tschechien treffen.

Der Frage, ob er den 2019 aus den Händen von Präsident Putin erhaltenen Freundschaftsorden zurückgeben werde, war Fifa-Präsident Gianni Infantino am Donnerstag ausgewichen. Der Weltverband wird sich entscheiden müssen, ob er den WM-Gastgeber von 2018 mit dem Ausschluss aus der WM-Qualifikation verprellt – oder mit der gegenteiligen Entscheidung die überwältigende Mehrheit der anderen Verbände.

Franzosen sprechen von Ausschluss

Möglich in dieser Ausnahmesituation erscheint die Verlegung der Partie Russlands gegen Polen und des Finales um ein WM-Ticket auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr, die WM beginnt am 21. November. Der französische Verbandschef Noël Le Graët brachte am Sonntag aber als erster ranghoher Funktionär auch den Ausschluss Russlands aus dem Wettbewerb ins Gespräch. «Das ist mein erster Impuls», sagte der 80-Jährige, der im Fifa-Council sitzt, der Zeitung «Le Parisien». «Einem Ausschluss Russlands werde ich sicher nicht widersprechen.»

Die Europäische Fussball-Union Uefa, die St. Petersburg bereits das Endspiel der Champions League entzogen hatte, kündigte am Wochenende weitere Notfallsitzungen ihres Exekutivkomitees an. Wichtigster und wohl auch einflussreichster Geldgeber ist weiterhin der in Europa höchst umstrittene russische Energieriese Gazprom. «Das ist jetzt schmutziges Geld. Da muss man ganz klar sagen, in jeder Richtung, das darf es nicht mehr geben, das dürfen wir nicht mehr annehmen», sagte DFB-Interimspräsident und Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke im ZDF-«Sportstudio».

