Bots als Gegner – Spielen wir bald gegen den Computer in «Fortnite»?

Epic Games will in «Fortnite» computergesteuerte Gegnerinnen und Gegner vermehrt hinzufügen.

Nun will das Entwicklerstudio Epic Games an einem neuen Matchmaking arbeiten, das dieses Problem lösen soll.

Das aktuelle Skillbased-Matchmaking in «Fortnite» ist stark umstritten. Schlechte Spieler und Spielerinnen müssen gegen gefühlte E-Sportler und -Sportlerinnen spielen, was den Casual-Spielern und -Spielerinnen die Freude am Spiel mit der Zeit nimmt. Nun will Epic Games reagieren und ihr SBMM überarbeiten. Diese Idee ist nicht weniger umstritten, da der Plan ist, dass in einer Lobby 60 bis70 computergesteuerte Spielerinnen und Spieler, sogenannte Bots, umherlaufen, welche circa deinem Niveau entsprechen. Somit würde über die Hälfte einer Lobby aus computergesteuerten Spielerinnen und Spielern bestehen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind zehn bis 20 Bots pro Lobby zu finden.