Bei Nestlé dürfen die Kinder mit ins Büro

Kundinnen und Kunden müssen für Produkte wie Nescafé, Thomy-Mayonnaise und Smarties mehr bezahlen. Aber die Angestellten von Nestlé Schweiz profitieren am Sitz in La Tour-de-Peilz (VD) seit letztem Jahr von einer Möglichkeit, die es wohl bei den wenigsten anderen Grossfirmen gibt: Sie dürfen ihre Kinder ins Büro mitbringen. Am Nestlé-Hauptsitz in Vevey ist das schon seit 2019 möglich.