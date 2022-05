Ausschreitungen bei Juniorenspiel : Spieler (20) nach Kopfnuss gegen Zuschauer für drei Jahre gesperrt

Beim Spiel gegen den FC Interlaken auf dem Fussballplatz Murifeld in Bern griff einer der Spieler den Schiedsrichter an, der andere einen Zuschauer.

Insgesamt hätten grobe Tätlichkeiten und Unsportlichkeiten gegen Schiedsrichter in den letzten Jahren aber abgenommen, heisst es beim Fussballverband Bern/Jura.

Den Fairness-Preis können sich die A-Junioren des SCI Esperia diese Saison definitiv abschminken: Nach nur drei Spielen in der Fussball-Frühjahrsrunde hat das Team sage und schreibe 500 Strafpunkte auf seinem Konto. Dagegen sind die Jungs des FC Rot-Schwarz aus Thun, mit vier Strafpunkten auf Platz 2 der Sündentabelle, wahre Sonntagsschüler. Was also ist vorgefallen?