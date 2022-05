«Dota 2»: Spieler entlassen wegen Spitalbesuch bei sterbender Mutter

Im E-Sport geht es um viel Geld. Gerade das beliebte Spiel «Dota 2» winkt mit Millionen Dollar Preisgeldern. Genau dieses Geld war anscheinend dem Team SMG wichtiger als sein Spieler. Michael «ninjaboogie» Ross Jr. spielte für diese Organisation knapp drei Monate, jetzt wurde er laut der Organisation ohne Grund entlassen. Doch «ninjaboogie» klärt nun über die Gründe auf.



So leidet seine Mutter seit Jahren an Krebs. Die Gesundheitssituation verschlechterte sich und sie erlitt einen Schlaganfall. Michael «ninjaboogie» Ross Jr. müsste zu diesem Zeitpunkt eigentlich zu seinem Team fliegen, um sich für die nächsten Turniere vorzubereiten. Wegen der familiären Situation, so schrieb er auf Twitter, blieb er aber für zwei Tage bei seiner Mutter, versicherte, dass er nachreisen werde. Dies war der Organisation anscheinend zu viel, auch weil sie befürchtet, dass «ninjaboogie» sich nicht konzentrieren kann und in Gedanken bei seiner Mutter ist . Dies sei der Grund laut «ninjaboogie», warum er entlassen wurde. Einen Tag später starb auch noch seine Mutter.