«Super Smash Bros. Ultimate» - Spieler fälscht grosses Turnier, um zu den Besten zu gehören

«Super Smash Bros. Ultimate» ist eines der beliebtesten Kampfspiele und der E-Sport - Titel auf der Nintendo Switch Konsole. Seit Jahren wächst die Szene und immer wieder e n tdeckt man neue Spieler innen und Spieler , die plötzlich zu den Besten gehören. So verwunderte es zuerst auch nicht, dass ein u nbekannter Spieler mit dem Namen «Makoto» ein Turnier mit über 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer n gewann. Einer der wichtigsten Statistik-Seiten für jeden «Super Smash Bros. Ultimate»-E-Sportler ist P gstats. com . Auf der Seite werden alle Gewinner und Gewinnerinnen von Turnieren aufgeführt. Dabei muss das Turnier mit über 50 Teilnehmerinnen o d er Teilnehmern d urchgeführt werden , um in die Statistik aufgenommen zu werden. Wer mehr Kämpfe gewinnt , der bekommt eine bessere Statistik , bekannt als Panda Global Rankings.

Mann stellt sich vor , ein unbekannter Spieler gewinnt so ein grosses Turnier. Was passiert? Richtig, er bekommt massiv Punkte und steigt in der Tabelle nach o ben. Ähnlich wie das zum Beispiel im Tennis der Fall ist. Nur ist es nicht das ATP Ranking , wie im Tennis , sondern e ben das Panda Global Rankings.



So einfach , so gut, dachte sich «Makoto» und fakte ein 50-Player - Turnier , ohne das s es jemand merkte. Und so kletterte der Unbekannte die Tabelle hoch. Erst als ein anderer «Smash Bros.»-Spieler merkte, dass ein grosses Turnier in seiner Nachbarschaft s tattgef u nden hatte u nd er nichts davon m itbekommen hat , flog der Schwindel auf.