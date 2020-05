Aktualisiert 18.05.2020 05:06

Das sagt der Mediziner

«Spieler in künstlichem Koma zu halten, wäre falsch»

Der ehemalige GC-Trainer Goran Djuricin warnte nach wochenlanger Corona-Pause vor einem erhöhtem Verletzungsrisiko. Was sagt ein Sportmediziner dazu?

von Eva Tedesco

Die Schweizer Fussballvereine fahren nach wochenlanger Pause einer nach dem anderen den Trainingsbetrieb wieder hoch. St. Gallen und GC machten am 11. Mai den Anfang. Meister YB, der FC Basel, Luzern in der Super League und Aarau und Vaduz aus der Challenge League starten nun eine Woche später. Neben der Ungewissheit in Bezug auf die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus gibt es eine weitere Sorge für die Trainer: Das erhöhte Verletzungsrisiko nach acht Wochen in veränderter Intensität und mit Ball, wies der inzwischen ehemalige GC-Trainer Goran Djuricin – er verlässt GC vier Tage später nachdem sein Vertrag (bis 30. Mai) nicht verlängert wird – nach der ersten Übungseinheit am Montag explizit darauf hin. Das hätten dem Österreicher Athletiktrainer in ganz Europa bestätigt, die er vorab kontaktiert habe.

Oliver Schmidtlein, ehemals Physiotherapeut von Bayern München, unterstützt diese Bedenken und spricht im Interview auf gmx.ch von Risiken und einem Lockdown des Körpers. Beweglichkeit und Ausdauer hätten die Fussballer in Online-Trainingseinheiten gut erhalten können. Was nicht stattgefunden habe, seien spezifische Anpassungen des Bewegungsapparates und des Nervensystems an Fussball. Was aber sagt ein erfahrener Sportarzt zu den Risiken?

Kein Neustart bei Null

«Wenn die Spieler in den letzten Wochen ihre Hausaufgaben gemacht haben, sehe ich keine Gefahr für gravierende Verletzungen», nimmt Sportarzt Hans-Ulrich Backes den Sportlern die Angst. Er glaubt nicht an ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Der Oberarzt auf der Notfallstation Hirslanden Stephanshorn in St. Gallen betreute jahrelang als Teamarzt die Schweizer A-Auswahl, die U21-Nati und den FC St. Gallen. Der Mediziner vergleicht die Situation mit der längeren Winterpause in der Schweiz oder den langen Sommerferien in England, Italien oder Spanien. Fussballer hätten eine gute Grundkonstitution, begründet er seine Beurteilung aus der Ferne. Wenn sie ihre Programme, mit denen sie von ihren Vereinen hoffentlich ausgestattet wurden, seriös ausgeführt hätten, habe er keine Bedenken.

Dr. med. Hans-Ulrich Backes ist Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Manuelle Medizin und Sportmedizin . Der Ostschweizer war jahrelang als Teamarzt der Fussball-Nationalmannschaft, der U21-Nati und des FC St. Gallen tätig. Heute ist er Oberarzt auf der Notfallstation Hirslanden Stephanshorn in St. Gallen. Foto: Keystone

Nicht ausschliessen kann Backes leichte Muskelverletzungen, die man sich schnell einmal bei Sprints und Schnellkraftübungen zuziehen könne, weil diese während des individuellen Trainings zuhause – notgedrungen und meist der Umgebung geschuldet – vernachlässigt werden mussten oder wenn schon in den ersten Einheiten Eckbälle oder Freistösse in Serie trainiert würden. Schwere Blessuren schliesst er dabei aus, weil «die Spieler schliesslich nicht bei Null anfangen nach dieser Pause», sagt Backes. Wenn ein Profi sein Programm aber nicht seriös gemacht habe in den Wochen zuhause, sei er selber schuld.

Raus aus dem Stall

Der Ostschweizer befürwortet den frühen Trainingsstart wie es GC und St. Gallen gemacht haben. «Die Spieler sind unglaublich hungrig nach der langen Pause und sie künstlich im Koma zu halten, wäre falsch», sagt der Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Sportmedizin. Er vergleicht die Fussballer mit Rindern, die den Winter im Stall verbringen müssen und es kaum erwarten können, im Frühjahr wieder raus auf die Wiese zu kommen.