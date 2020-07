Wütende Community

Spieler werden in «Fortnite» unbesiegbar

Nach einem grossen Update ist es normal, dass sich Fehler in ein Spiel einschleichen. Der neuste Bug in «Fortnite» macht Spieler jedoch unbesiegbar.

Der Start der Season 3 in «Fortnite» lief nach anfänglichen Verzögerungen gut ab, doch nun sind gleich mehrere Fehler, sogenannte Bugs, im Spiel aufgetreten. Diese Bugs sind für die Spieler sehr nervig, weshalb sie nun eine schnelle Behebung der Probleme fordern. So macht einer dieser Bugs Spieler beispielsweise unsichtbar und zugleich unbesiegbar, was viele Gamer zur Weissglut treibt. Denn so erhalten die betroffenen Spieler einen unfairen Vorteil.