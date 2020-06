Rassistische Posts

Seine Frau kostet MLS-Star den Job

Aleksandar Katai muss sich einen neuen Verein suchen. Sein Vertrag bei LA Galaxy wurde aufgelöst, weil seine Frau auf Instagram für einen Skandal sorgte.

Was sie gemacht hat? Nun, sie veröffentlichte auf Instagram rassistische Posts.

Ob es die beiden momentan auch so gut haben? Schliesslich verlor Katai seinen Job wegen seiner Frau.

In der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) ist dem serbischen Mittelfeldspieler Aleksandar Katai das Verhalten seiner Gattin zum Verhängnis geworden. So löste der fünfmalige Meister Los Angeles Galaxy am Freitag den Vertrag mit Katai nach rassistischen Instagram-Posts seiner Ehefrau Tea auf.