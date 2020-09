Sexy in den Sommerferien – so zeigt sich Spielerfrau Wanda Nara auf Instagram.

Vergangene Woche hatte Wanda Nara, Influencerin und Ehefrau von Paris - Saint-Germain-Stürmer Mauro Icardi, ein Bild von sich im Bikini auf Instagram veröffentlicht. In sexy Pose, auf einer Luxus j acht vor Ibiza, ihren Hintern in die Kamera haltend. Jetzt hat sie wege n dieses Fotos eine Anzeige am Hals. Denn wie ein Bild aus der Ferne zeigt, war der Fotograf einer ihrer drei Söhne (Bild 2 in der Bildstrecke) .