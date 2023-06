Barbie-Film: Ryan Gosling wehrt sich gegen Age-Shaming

1 / 5 Im neuen Barbie-Film ist Ryan Gosling als Ken zu sehen. IMAGO/Everett Collection Für viele junge Fans ist der Kanadier mit seinen 42 Jahren aber zu alt für die Rolle. Auf Twitter wurde der Hashtag NotMyKen zum Trend. WARNER BROS. / Album In einem GQ-Interview äussert sich Ryan zur Altersdiskriminierung. «Wenn die Leute mit meinem Ken nicht spielen möchten, können sie mit einem anderen spielen», so die spöttische Antwort von Gosling. IMAGO/Picturelux

Darum gehts Gen Z findet, Ryan Gosling (42) sei zu alt, um Ken zu spielen.

Nun wehrt sich der Schauspieler gegen die Altersdiskriminierung.

Der Kanadier findet es amüsant, dass sich plötzlich alle für Ken interessieren.

Ryan Gosling schlüpft in die Rolle des Kens im neuen Barbie-Film von Regisseurin Greta Gerwig (39), der am 19. Juli in der Deutschschweiz in die Kinos kommt. Mit 42 Jahren finden ihn aber insbesondere junge Barbie-Fans zu alt, um Ken spielen zu können. Auf Twitter wurde unter dem Hashtag «NotMyKen» (deutsch: Nicht mein Ken) rege darüber diskutiert, ob der Schauspieler passend für die Rolle der Puppe ist.

In einem aktuellen «GQ»-Interview nimmt der Kanadier nun Stellung zur Altersdiskriminierung. «Wenn die Leute mit meinem Ken nicht spielen möchten, können sie mit einem anderen spielen», so seine spöttische Antwort. Er findet es zudem ein wenig heuchlerisch, dass sich auf einmal alle so aufregen. «Niemand hat sich zuvor Gedanken über Ken gemacht. Jetzt interessieren sich plötzlich alle für ihn?», sagt er im Interview.

Ryan Gosling: «Barbie war Ken auch sch****egal»

«Ken war jahrelang nur im Hintergrund. Sein Job ist ‹Strand›. Was bedeutet das überhaupt?», meint er. Den Leuten sei es jahrelang egal gewesen, dass Ken keinen Job habe. «Ihr habt euch nie für ihn interessiert. Barbie war Ken auch sch****egal. Wenn euch Ken WIRKLICH wichtig wäre, dann wüsstet ihr das. Deshalb muss ich seine Geschichte erzählen», so Ryan, der sich unterdessen wie Kens Repräsentant fühle.

Um sein Argument zu unterstreichen, erzählt Gosling eine Geschichte über seine Tochter. Sie spiele regelmässig mit Barbie-Puppen. «Eines Tages fand ich Ken draussen im Garten, mit dem Gesicht im Schlamm, direkt neben einer zerdrückten Zitrone. Da wusste ich, dass ich seine Geschichte erzählen muss.» Ein weiterer Grund, dass er Ken spielen wollte, seien das Casting und die Produktion des Films. «Ich wollte die Chance nutzen, mit vielen Frauen an einem Film mit Frauen im Fokus mitwirken zu können. Ich mag Skripts mit dieser Dynamik», so der «La La Land»-Darsteller.

Ken ist Goslings grosses Leinwand-Comeback

Mit Barbie feiert Ryan sein Comeback auf der grossen Leinwand. In den letzten vier Jahren wurde es ruhig um den Schauspieler. Ausser in der Netflix-Produktion «The Gray Man» wirkte der 42-Jährige in keinen Projekten mit. Der Grund: Er und seine Frau Eva Mendes (49) wurden zum zweiten Mal Eltern. «Ich wollte so viel Zeit wie möglich zu Hause verbringen», erzählt er. Die Familie lebt in einer Kleinstadt in Süd-Kalifornien.